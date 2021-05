Interview zum Gewaltausbruch in Nahost – «Die Hamas hat Israel dazu eingeladen, Bomben zu werfen» Schriftsteller Leon de Winter über die Hintergründe der Eskalation, seine Bewunderung für Benjamin Netanyahu und die düstere Zukunft für die Juden in Europa. Rico Bandle

«Der Nazi-Traum wird wahr werden»: Schriftsteller Leon de Winter. Foto: Keystone

Für seine scharfen Analysen ist er ebenso gefürchtet wie bewundert. Der holländisch-jüdische Autor Leon de Winter beobachtet seit Jahrzehnten die Situation in Nahost und die Einwanderungspolitik in Europa. Er bedauert, wegen der Corona-Massnahmen zurzeit nicht in Israel sein zu können. «Ich wäre gerne da, wo die Emotionen gerade hochgehen», sagt er im Skype-Gespräch aus seiner Amsterdamer Wohnung.

Als es losging mit den Ausschreitungen und Raketenangriffen in Israel, was war Ihr erster Gedanke? Die Normalität ist zurück. Die Region befindet seit 1948 im Kriegszustand. Ausschreitungen und Kämpfe sind der Normalfall, die ruhigen Jahre dazwischen Ausnahmesituationen.