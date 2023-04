Kulturangebot in Langenthal – Die Häuser sind wieder voll Bei der zweiten Ausgabe nach der Pandemiepause zieht die Kulturnacht Langenthal Tausende Besucherinnen und Besucher an. Kathrin Holzer

«Bern ist überall» – an der Kulturnacht auch im Langenthaler «Buchzeichen». Stefanie Grob, Gerhard Meister und Antoine Jaccoud (v.l.) warten, begleitet von Perkussionistin Maru Rieben, mit hoher Sprachkunst und viel Humor auf. Foto: Marcel Bieri

Wer sich auf den letzten Drücker noch in die Kurzvorstellung der Accademia Teatro Dimitri drängen will am frühen Abend, hat Pech gehabt. Zu voll sind die Ränge im Stadttheater. Das gleiche Bild ein paar Häuser weiter im Museum: Dicht an dicht sitzen Besuchende in den Reihen und lauschen der Musik von Klarinettistin Cornelia Kindler und Schlagzeuger Guido Kunz.