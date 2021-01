Donald Trump hat eine bemerkenswerte Wende hingelegt, als er am Freitag den Sturm aufs Capitol verurteilte. Versucht er seine Haut zu retten?

Ja, er wurde offenbar von Anwälten beraten. Denn seine Aussage spiegelte in keiner Weise sein Verhalten am Tag des Aufstandes oder in den Wochen zuvor. Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um Desinformation rund um die Wahl zu betreiben, mit legalen wie illegalen Mitteln. Aber er war erfolglos. Trotzdem hat die politische Spaltungen nochmals zugenommen. Deshalb dürfte es ein zweites Impeachment geben.