Interview mit Cyber-Expertin - «Die Hacker sind uns immer einen Schritt voraus»

Die Unternehmerin Shira Kaplan hat sich Cybersicherheit verschrieben: Was Firmen bei einem Angriff tun müssen und wie wir uns im Alltag davor schützen können.

«Wir müssen einsehen, dass wir eine digitale Welt erschaffen haben, die es zu schützen gilt», sagt Shira Kaplan, Gründerin und Chefin der Cyverse AG in Zürich.

«Wir müssen einsehen, dass wir eine digitale Welt erschaffen haben, die es zu schützen gilt», sagt Shira Kaplan, Gründerin und Chefin der Cyverse AG in Zürich.

Hackerangriffe auf Unternehmen oder Institutionen in der Schweiz nehmen zu. In diesem Jahr war unter anderem der Onlinevergleichsdienst Comparis betroffen, auch die Seco-Plattform Easygov wurde gehackt. Wie läuft so ein Angriff ab?

Es gibt verschiedene Anzeichen für einen Hackerangriff. Das Smartphone startet zum Beispiel regelmässig neu, seltsame Pop-ups erscheinen auf dem Computerbildschirm oder der Laptop arbeitet plötzlich langsamer als sonst.