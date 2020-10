Vorsicht mit der Briefpost – Die guten Geister von Spiez Wer mit Briefen unterwegs ist, soll bitte gut darauf achten, dass sie richtig eingeworfen werden. Aber zum Glück gibt es die Aufmerksamen. Svend Peternell

Svend Peternell, Redaktor Berner Oberländer. Foto: Bruno Petroni

Es gibt sie noch. Jene, die sich bücken, weil sie am Boden etwas sehen, das ihnen beachtenswert erscheint. Ein frankiertes Couvert zum Beispiel, das neben den Gleisen auf dem Perron in Spiez zu liegen gekommen ist. Der Mann, der bereits im Zugsabteil sass und den Verlust von etwas Leichtem mit bedeutungsvollem Inhalt bemerkte, war ich. Der Mann lief sofort zurück zur Zugstür, um das Couvert draussen zu behändigen. Ging aber nicht: Sie war bereits abgeriegelt. Und der Zug setzte sich Richtung Thun in Bewegung, wo der Mann seinen Sonntagsdienst auf der Redaktion zu leisten gedachte.