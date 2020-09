Neubau Tagesschule Worb – Die Grünen stören sich an den Abstimmungsunterlagen Die Abstimmungsbotschaft zum Neubau der Tagesschule in Worb sorgt für Ärger. Die Grünen werfen dem Gemeindeparlament vor, falsch zu informieren. Fabio Peter

Die Tagesschule Worb war ursprünglich auf 25 Kinder ausgelegt. Inzwischen werden dort 75 Kinder betreut. Im Bild Tagesschule-Leiterin Monika Keller (rechts). (Archivbild) Foto: Urs Baumann

Die Tagesschule Worb ist am Limit. Ursprünglich für 25 Kinder ausgelegt, betreut und verpflegt die Gemeinde mittlerweile bis zu 75 Kinder an ihr. Aus diesem Grund sei ein Neubau notwendig, schreibt das Gemeindeparlament in seiner Abstimmungsbotschaft für den 27. September. Es empfiehlt der Stimmbevölkerung, die dafür nötigen 2,75 Millionen Franken zu bewilligen.