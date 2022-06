Umfahrungen Emmental/Oberaargau – Die Grünen bekämpfen die Strassenprojekte mit Referenden Am Dienstagabend entschieden die Grünen des Kantons Bern, ihre angekündigten Referenden gegen die beiden Strassenbauprojekte zu ergreifen.

Gegen die geplante Umfahrungsstrasse im Oberaargau wehren sich die Grünen mit einem Referendum. Visualisierung: PD

Die Grünen Kanton Bern ergreifen Referenden gegen die Strassenausbauprojekte im Oberaargau und im Emmental. Man plane eine breite Allianz, die sich gegen die beiden «Megastrassen-Projekte» zur Wehr setze. Das Festhalten an überholten Projekten sei unverständlich.

Den erwarteten Beschluss zum Doppel-Referendum fällten die Delegierten der Grünen am Dienstagabend einstimmig, wie die Partei mitteilte. Beiden Ausbau-Projekten sei gemeinsam, dass sie die Biodiversität gefährdeten, Kulturland zerstörten und neue Verkehrsprobleme schafften, anstatt diese zu lösen. Darüber hinaus stünden sie in krassem Widerspruch zum Klimaschutz.

Der Grosse Rat hat die Kantonskredite im Umfang von insgesamt 412 Millionen Franken am 9. Juni bewilligt. Darauf hatten die Grünen umgehend das Referendum angekündigt, das sie nun am Dienstagabend formell beschlossen haben.

Besonders heftig umstritten ist die geplante Umfahrung von Aarwangen. Die 3,6 Kilometer lange Strasse soll mitten durch eine bislang intakte Landschaft führen und hat den Verlust von Kulturland zur Folge. Damit soll das Oberaargauer Städtchen künftig vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Gegen dieses «unverhältnismässige Projekt aus dem letzten Jahrhundert» gebe es im Oberaargau seit vielen Jahren wachsenden Widerstand, betonten die Grünen in ihrer Mitteilung. Die Detailprojektierung habe aufgezeigt, dass das Projekt in der jetzigen Form nicht bewilligungsfähig sei: es beanspruche ganze 16 Ausnahme- und Spezialbewilligungen. Allein die Auflage des Strassenplans habe im letzten Jahr zu 171 Einsprachen geführt.

Umstritten ist auch das Verkehrsprojekt im Emmental. Das Projekt «Emmentalwärts» betrifft mehrere Orte: In Burgdorf sollen zwei neue Bahnunterführungen den Verkehr verflüssigen. In Oberburg und Hasle sind Umfahrungsstrassen geplant – in Oberburg zudem ein Tunnel. Auch hier stünden die Massnahmen in keinem Verhältnis zum Nutzen, kritisieren die Grünen.

SDA/chh

