Leserreaktionen – «Die grüne Verteuerungsmaschine schaltet Gang um Gang höher» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Entscheid der Berner Regierung, Motorfahrzeuge künftig auch nach ihrem Ausstoss von Treibhausgas zu besteuern.

Zu «‹Wirkung bei Älteren ist unbekannt›»

Endlich kommt wieder einmal eine etwas kritische Stimme zu Wort. Gerne erwarte ich weitere Berichte, die sich auch mal den anderen Sichtweisen der Corona-Massnahmen annehmen. Hausi Jost, Huttwil

Zu «Wie Sprache entscheidet, wer dazugehört»

Und wieder einmal wird den künstlichen Endungen «-in» und «-innen» mit und ohne Sternchen gefrönt. Wann wird man begreifen, dass ein Schweizer eine Person mit der Staatsangehörigkeit Schweiz ist, und nicht einen Mann oder eine Frau umschreibt. Dass ein Personalchef eine Position in einem Unternehmen und keinen Mann benennt. Dass meine Kollegen und Freunde naturgemäss aus Männern und Frauen bestehen. Nur weil bei einem Wort ein «der» vorne dran steht, beschreibt das noch lange keinen Mann. Meines Erachtens ist die Endung «-in» ein von Männern gemachtes Attribut, um Frauen in die Schranken zu weisen oder zu halten. Und je eher wir davon abkommen und die Begriffe Schreiner, Politiker und Chef als Grundwörter verstehen und erkennen, dass diese nicht männlich konnotiert sind, desto eher erreichen wir eine selbstverständliche Gleichberechtigung. Dass Bemerkungen von Leuten der 50er-Jahre als Kriterium zum genannten Artikel herangezogen werden, ist stossend. Gerhard Huber, Herrenschwanden

Zu «Die Schlacht zu Füssen Bubenbergs»

Das Argument, man zwänge die Leute unter den Boden, ist in diesem Kontext schon etwas merkwürdig. Um das zu behaupten, muss man willentlich ignorieren, dass die Leute aus den erweiterten Passagen vom Bahnhof herauskommen. Und diese sind – welch Überraschung – unter dem Boden. Das bestehende Projekt ermöglicht es, sowohl im Bereich des Bubenbergzentrums aus der Passage auf das Strassenniveau zu steigen, als auch durch die Unterführung bis zum Ausgang beim Hirschengraben zu gelangen. Onlinekommentar von Claudio Morandi

Zu «Die BLS schrammte haarscharf an der Katastrophe vorbei»

Die Profite sind für Manager und Aktionäre, die Kosten für die Büezer und die Gesellschaft. Ganz nach dem gewohnten kapitalistischen Muster. Onlinekommentar von Vincent Wolf

Wir benutzen den Autoverlad durch den Lötschberg mehrmals im Jahr und staunen immer wieder über den reibungslosen Ablauf dieser Verladerei. Die Arbeiterinnen und Arbeiter der BLS sind bei jedem Wetter von frühmorgens bis in die Nacht hinein am Werk. Das muss hier auch mal gesagt werden. Onlinekommentar von Marianne Schweizer

Zu «Ja zu ökologischerer Motorfahrzeugsteuer»

Die grüne Verteuerungsmaschine schaltet Gang um Gang höher. Genau in einer Zeit, in der viele Leute in der Schweiz Existenzsorgen und kein Geld für die Anschaffung eines neuen steuergünstigen Fahrzeuges haben. Kommt schon bald die Steuer für schwere Wanderschuhe oder breite Veloreifen? Onlinekommentar von Hans Mossotti