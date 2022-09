Wahlen in Steffisburg – Die Grüne Partei strebt zwei Sitze an Nachdem sie an den letzten Wahlen nicht teilgenommen haben, wollen die Grünen nun ins Gemeindeparlament zurückkehren.

Ursula Schiffmann und Thomas Bornhauser kandidieren für den Grossen Gemeinderat Steffisburg. Foto: PD

«Angesichts einer Welt, in der vieles eskaliert, streben die Grünen Steffisburg eine Politik mit Augenmass an, welche Probleme nicht verschärft, sondern Teil der Lösung regionaler und globaler Herausforderungen ist», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Für Lebensqualität brauche es Fantasie und nicht ungebremstes Wachstum.

«Konkret geht es den Grünen um eine menschen- und umweltfreundliche Mobilität, eine Bautätigkeit nach ökologischen und ästhetischen Kriterien, eine nachhaltige Wirtschaft sowie um die kluge Nutzung von Freiräumen für Begegnung und kulturelle Aktivitäten», heisst es weiter. Zudem solle über Wahlen und Abstimmungen hinaus die Mitsprache der Bevölkerung gefördert werden.

Mit Ursula Schiffmann und Thomas Bornhauser setzt die Partei zwei kumulierte Kandidierende auf die GGR-Liste. Weiter treten Thomas Rüeggsegger, Christian Schaffner, Ueli Schiffmann, André Schmassmann, Theo Schmidt, Martin Wyss und Bruno Zeller zu den Wahlen an. Auf eine Kandidatur für den Gemeinderat verzichtet die Partei.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.