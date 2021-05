Ortsplanung in Trubschachen – Die grüne Gemeinde Schon bei der Strassenbeleuchtung ging Trubschachen neue Wege. Nun setzt sich die Gemeinde eine möglichst fossilfreie Energieversorgung bis 2050 zum Ziel. Nadja Noldin

Quo vadis, Trubschachen? Die Gemeinde startet die Ortsplanungsrevision. Erneuerbare Energien sind das grosse Thema. Foto: Marcel Bieri

Wohin soll sich das Dorf entwickeln? Nun, das ist die grosse Frage der kommenden Jahre in Trubschachen. Die Gemeinde nimmt das Projekt Ortsplanungsrevision an die Hand, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Planungskommission und Gemeinderat haben Anfang Jahr Leitsätze und Ziele diskutiert und diese in einem Strategiepapier festgehalten.

Klingt auf den ersten Blick nicht besonders prickelnd. Aber ein Ziel in diesem Papier springt doch ins Auge: Die Gemeinde strebt bis 2040 eine zu 80 Prozent und bis 2050 eine weitestgehend fossilfreie Energieversorgung an. Dafür soll der Anteil energieeffizienter privater Bauten erhöht werden. Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz.