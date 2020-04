Gartenmesse verschoben – Die Grüne Branche trifft sich 2022 Die nächste Öga findet nicht in ein paar Wochen, sondern in zwei Jahren statt: Die Organisatoren haben entschieden, die Ausstellung für heuer abzusagen.

Blumen aller Art gehören zur Öga; vor ein paar Jahren wurde ihnen gar eine Sonderausstellung gewidmet. Foto: Thomas Peter

Der Grund, warum die Öga nicht stattfinden kann, müsste eigentlich gar nicht genannt werden, so klar ist er: die Situation rund um Corona. Die Absage sei ein «präventiver Schritt mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Schweiz und weltweit», heisst es in einer Medienmitteilung.