«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Gründe für die Krise in Israel Die Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bedroht die Demokratie in Israel. Tausende Menschen protestieren, das Land steckt in einer unvergleichbaren Krise. Wie konnte es so weit kommen?

Seit Anfang der Woche steht in Israel alles still oder geht auf die Strasse. Mit einem Generalstreik und mit heftigen Protesten demonstriert ein Grossteil der Bevölkerung gegen die geplante Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Reform soll erlauben, dass Netanyahu das oberste Gericht nach seinen Gunsten mit Richterinnen und Richtern besetzen kann. Ein Eingriff also in die Gewaltentrennung und eine Gefahr für die Demokratie.

Als die Proteste am vergangenen Wochenende eskalierten und auch US-Präsident Joe Biden die Situation verurteilte, wurde inzwischen die Reform vertagt. Israel steckt weiterhin in einer unvergleichbaren Krise. Wie konnte es so weit kommen? Wie bedroht sind zurzeit die Demokratie und der Rechtsstaat wirklich? Und wie findet Israel aus dieser Krise wieder heraus?

Diese Fragen beantwortet Alexandra Föderl Schmid, Berichterstatterin für Tamedia aus Tel Aviv, in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers». Föderl Schmid ist stellvertretende Chefredaktorin der «Süddeutschen Zeitung», war früher Chefredaktorin beim «Standard» in Österreich und langjährige Korrespondentin in Israel. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

