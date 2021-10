Gemeinderat in Herzogenbuchsee – Die Grossrätin übernimmt Nach dem Rücktritt von Martin Sommer rückt Ruth Sager Schär für die SP in die Buchser Exekutive nach.

Übernimmt den zweiten SP-Sitz im Buchser Gemeinderat: Ruth Sager Schär. Foto: Beat Mathys

Die SP Buchsi habe mit grossem Bedauern vom Rücktritt von Martin Sommer Kenntnis genommen, reagiert die Ortspartei betroffen auf die gesundheitsbedingte Demission ihres Gemeinderats. 2017 in die Buchser Exekutive gewählt, wurde Sommer erst Ende September mit den meisten Stimmen aller Kandidierenden in seinem Amt bestätigt. Sein Rücktritt, schreibt die SP in einem Communiqué, sei nicht nur für die Ortspartei, sondern für die ganze Gemeinde ein grosser Verlust.