Abstimmung Region Freiburg – Die Grossfusion Freiburg ist so gut wie geplatzt Der Stimmungstest für eine Grossfusion in der Region Freiburg fiel eindeutig aus. Sechs Gemeinden wollen den Fusionsperimeter verlassen. Nur Freiburg, Marly und Belfaux sagten klar Ja. Regula Saner

In der Region Freiburg stimmten am Sonntag neuen Gemeinden über eine Fusion ab.

(Im Bild Teile der Gemeinden Givisiez, Freiburg, Villars-sur-Glâne und im Hintergrund das Freiburger Kantonsspital) Foto: Corinne Aeberhard

Die Grossfusion von Freiburg ist so gut wie geplatzt. Zwar stimmte die Bevölkerung in den neun Fusionsgemeinden am Sonntag bloss über den Verbleib ihrer Gemeinde im Fusionsperimeter ab. Doch in dieser Frage setzte die Mehrheit ein klares Zeichen. Avry, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Matran und Villars-sur-Glâne sagten alle sehr deutlich Nein.

In Avry waren es 60,51 Prozent, in Corminboeuf 63,81 Prozent, in Givisiez 66,45 Prozent, in Granges-Paccot 85 Prozent, in Matran 83,69 Prozent und in Villars-sur-Glâne 73,78 Prozent. Die deutlichen Ergebnisse werden der konstituierenden Versammlung, welche über den eventuellen Ausschluss von Gemeinden beschliesst, kaum Interpretationsspielraum lassen. Sie werden die Gemeinden aller Voraussicht nach aus dem Fusionsprozess entlassen müssen.