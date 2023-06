«Apropos» – der tägliche Podcast – Die grossen Fragen nach dem tödlichen Sturz Nach dem Tod des Schweizer Radprofis Gino Mäder fragen sich viele, wie dieser Unfall passieren konnte – und was er für Folgen für kommende Rennen hat. Antworten im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler als Host Herbie Egli als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Die diesjährige Tour de Suisse wurde durch einen schweren Unfall erschüttert: Am Donnerstag stürzten bei der Abfahrt vom Albula die beiden Fahrer Gino Mäder und Magnus Sheffield. Für den Schweizer Fahrer Gino Mäder endete der Unfall tödlich, er erlag im Spital seinen Verletzungen.



Seither ist die Betroffenheit gross. Die Frage, wie so etwas passieren konnte, wurde die letzten Tage immer wieder diskutiert – und auch, inwiefern es mit den spektakulären Strecken zusammenhängt, welche die Radprofis abfahren. Sportredaktor Herbie Egli erklärt in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos», ob die Kritik an der Streckenführung berechtigt ist, inwiefern Velorennen gefährlicher sind als noch vor 10 Jahren – und wie sich dieser Unfall auf kommende Rennen wie die Tour de France auswirken wird. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.





