Leitartikel zur Fussball-EM der Frauen – Die grosse Party zeigt, wie viel Arbeit der Schweiz noch bevorsteht Die EM in England bietet Anlass, den Aufschwung im Frauenfussball zu feiern – und erinnert daran, dass die Gleichstellung hierzulande noch weit weg ist. Fabian Sangines

Viel Gesprächsbedarf: In der Schweiz gibt es für den Fussball der Frauen noch einiges zu tun. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am Schluss feierten sie nochmals alle gemeinsam. Unten auf dem Rasen standen die englischen Fussballspielerinnen in einem Kreis und begannen zu hüpfen und zu grölen, als durch die Lautsprecher der in Grossbritanniens Stadien so beliebte Song «Sweet Caroline» ertönte. Und mit ihnen viele der 68’871 Menschen auf den Rängen, die an diesem kühlen, teilweise verregneten Mittwochabend in Manchesters Fussballtempel Old Trafford gepilgert waren. Mit einem zähen 1:0 gegen Österreich eröffneten die Engländerinnen die Europameisterschaft 2022, wobei die Art und Weise kaum eine Rolle spielt – wichtiger sind die Resultate, dann könnte es in England ein grosser Fussballsommer werden.