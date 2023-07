Jane Birkin ist tot – Die grosse Liebe Die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben. Wie kaum eine andere prägte sie die englischen Sechziger- und die französischen Siebzigerjahre. Und sie war so viel grösser als ihr Erotik-Gassenhauer. David Steinitz

Jane Birkin im Mai 1970 in München. Foto: Parschauer/dpa

Die Sechzigerjahre? «Ich habe nie verstanden, warum die Leute so ein Theater darum machen», sagte Jane Birkin später, als der Sixties-Spuk längst vorbei war. Das könnte man als Koketterie abtun, denn wenn jemand zu den Superstars der Sechziger gehörte, dann ja wohl sie – aber Birkin meinte es durchaus ernst.

Was in der nostalgischen Verklärung der Flower-Power-Jahre und der sexuellen Revolution ganz gern unter den Tisch gekehrt wird, ist zum Beispiel die durchaus deftige Misogynie jener Ära. Einer der ersten Artikel, die über Birkin veröffentlicht wurden, verglich sie mit einem Auto. Sehr jung, mit 19, hatte sie den Filmmusikkomponisten John Barry geheiratet, der durch die James-Bond-Titelmusik zum Star seiner Zunft wurde. Als eine Zeitschrift ein Porträt des berühmten Gemahls veröffentlichte, war man voller Lob für Barrys Jaguar E-Type – und für seine Frau, die ebenfalls ein «E-Type» sei. Aber Jane Birkin würde sich zu rächen wissen.

Sie kam 1946 in London zur Welt, der Vater, David, war Lieutenant Commander der Royal Navy und die Mutter, Judy, eine Schauspielerin. Birkin hatte noch eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Die Mutter arbeitete regelmässig fürs Fernsehen, sogar bis um die Jahrtausendwende, aber die Tochter sollte sie beruflich bald überholen. Die Birkins führten ein gutbürgerliches Leben.

In «Blow Up», ihrem Durchbruch, spielte sie ein Model, das das Geschäft mit der Jugend längst durchschaut hatte.

Die ersten Ausläufer der jugendlichen Revolten und Eskapaden zogen an der jungen Frau vorbei: «Mit 18 war ich die älteste Jungfrau in Chelsea», sagte sie später über ihre Teenagerjahre in dem Westlondoner Stadtteil. Noch während ihrer kurzen Ehe mit John Barry (1965 bis 1968) bekam Birkin 1965 ihre erste kleine Rolle in der britischen Komödie «Der gewisse Kniff», für die ihr Mann die Musik komponiert hatte. Und auch der nächste Job war eigentlich nur eine kleine Nebenrolle in einem Kinofilm, aber diese reichte dann aus, um sie berühmt zu machen. Michelangelo Antonionis «Blow Up» war ein Abgesang auf die Swinging Sixties, noch bevor diese überhaupt vorbei waren.

Der Film erzählt die Geschichte eines Londoner Modefotografen, der zufällig in einem Park einen Mord beobachtet. Dieses Erlebnis wirft ihn aus seinem routinierten Alltag, in dem der Glamour und der Sex so redundant geworden sind, dass er seines Jobs längst überdrüssig ist. Birkin spielt ein junges Model, mit einer Selbstironie, die erahnen lässt, dass sie die Mechanismen des Geschäfts mit der Jugend (und die Männer, die dahinterstehen) längst durchschaut hat. Der Film gewann die Goldene Palme in Cannes und wurde aus dem Stand zum Klassiker.

Das europäische Kino war in den Sechziger- und Siebzigerjahren deutlich durchlässiger als heute; Regisseure, Autoren und Schauspielende wechselten die Länder und Sprachen mit einem lockeren Selbstverständnis, und so verschlug es Birkin als Nächstes nach Frankreich. Es sollte ihr Land werden. In keiner anderen Filmnation waren die Grenzen zwischen Kunst- und Erotikfilm so fliessend wie in Frankreich, und das Musterbeispiel des französischen Erotikthrillers ist «La Piscine / Der Swimmingpool» von 1969.

Die Hauptrollen spielten Alain Delon und Romy Schneider, die zur Freude des Boulevards zuvor bereits eine echte Amour fou öffentlich aufgeführt hatten. Mit ihrem Privatleben luden sie die erotische Spannung des Films schon vorab auf. Ein heisser Sommer auf dem Land bei Saint-Tropez, Delon und Schneider verbringen ihren Urlaub in einer Villa, natürlich mit Pool, als ein alter Freund zu Besuch kommt und seine heranwachsende Tochter mitbringt, gespielt von Jane Birkin als gekonnte Lolita-Parodie, die alle Erwachsenen um den Verstand bringt.

Birkin fühlte sich schnell heimisch im französischen Kino, drehte auch wieder mit Romy Schneider («Le mouton enragé / Das wilde Schaf», 1974). Aber für ihr eigenes Leben sollte der Film «Slogan» (1969) am wichtigsten werden. Das Melodram über einen französischen Werbefilmer in der Midlife-Crisis, der sich in eine junge Engländerin verliebt, gehört bestimmt nicht zu den besten Filmen jener goldenen Ära des französischen Kinos. Er geriet im Vergleich zu anderen Klassikern (wie zum Beispiel «Swimmingpool») eher in Vergessenheit. Aber bei den Dreharbeiten lernte Birkin den Musiker Serge Gainsbourg kennen, und die beiden Hauptdarsteller verliebten sich auch im richtigen Leben.

Noch im selben Jahr nahmen sie gemeinsam «Je t’aime ... moi non plus» (Ich liebe dich ... ich auch nicht) auf. Das Lied hatte Gainsbourg ursprünglich ein paar Jahre zuvor für Brigitte Bardot geschrieben und auch mit ihr aufgenommen, aber auf Bardots Bitte hin vorerst nicht veröffentlicht. Der Mix aus Birkin und Gainsbourg und einer hübschen Hammond-Orgel-Melodie machte Birkin auch als Musikerin zum Star. Aufgrund mässig subversiv eingeflochtener erotischer Anspielungen (sie singt, quasi als Höhepunkt, «maintenant, viens!», jetzt komm!) war der Song natürlich ein Skandal und nicht zuletzt auch deswegen ein Hit. Wobei Birkin später einmal bemerkte, dass die Sache doch ein bisschen ausser Kontrolle geraten sei. Ein Journalist habe sie einmal ernsthaft gefragt, ob sie sich wegen dieses Liedes mitverantwortlich für die Aids-Epidemie fühle.

Birkin und Gainsbourg blieben bis 1980 ein Paar und nahmen immer wieder miteinander auf. Aber auch solo machte sie erfolgreich Musik. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Charlotte Gainsbourg, die wie ihre Mutter erfolgreich als Schauspielerin und Musikerin arbeitet (aus der Ehe mit John Barry sowie einer späteren Beziehung mit dem Regisseur Jacques Doillon stammen zwei weitere Töchter).

Im Kino war Birkin später noch unter anderem in den Agatha-Christie-Verfilmungen «Tod auf dem Nil» und «Das Böse unter der Sonne» zu sehen. Auch in Frankreich drehte sie noch einige Filme, zum Beispiel mit der französischen Regie-Ikone Jacques Rivette («Die schöne Querulantin», 1991). Aber den schönsten Film mit ihr, in ihren späteren Jahren, hat ihre Tochter Charlotte gedreht: Der Dokumentarfilm «Jane par Charlotte» hatte vor zwei Jahren in Cannes Premiere. Er ist das Porträt des Stars Jane Birkin, aber vor allem auch: der Mutter Jane Birkin.

Zögerlich erst teilt sie die intimsten Momente ihres Lebens mit ihrer Tochter. Das Scheitern der Ehe mit John Barry, die Trinkerei mit Gainsbourg, und wie sehr sie sich von Charlotte, ihrer kleinen Tochter, eingeschüchtert gefühlt habe, nach der Geburt – und dass sie sich bis heute sorge, sie vernachlässigt zu haben. Was tun, wenn es mal zu viel wird im Leben? «Manchmal», sagt Birkin in diesem Film, «sollte man einfach seine Brille abnehmen. Dann wird einfach alles verschwommen.» – Am Sonntag ist Jane Birkin im Alter von 76 Jahren in ihrer Wahlheimat Paris gestorben.



