Murat Yakin Infos einblenden

Murat Yakin gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten im Schweizer Fussball. Der 46-Jährige arbeitet in Schaffhausen erfolgreich. Ähnlich wie er das vor zehn Jahren schon im Berner Oberland gemacht hat. Ab Sommer 2009 trainierte der frühere, 49-fache Nationalspieler beim FC Thun erstmals ein Profiteam. Bereits in der ersten Saison führte er im Mai 2010 die Mannschaft überraschend zurück in die Super League. Während sich die Thuner danach bis im vergangenen August in der höchsten Liga halten konnten, wechselten Yakins Wege schneller. Doch nach Stationen in Luzern, Basel und Moskau arbeitet der zweifache FCB-Meistertrainer nun schon seit Sommer 2019 wieder in Schaffhausen, wo er unterbrochen durch Jobs bei GC und Sion schon 2017 tätig gewesen war. Damals hatte er die Mannschaft auf dem letzten Platz übernommen, souverän vorm Abstieg gerettet und acht Monate später sogar als Leader übergeben. Diese Saison stand Yakin mit Schaffhausen zwischenzeitlich schon wieder an der Tabellenspitze. (pbt)