«Apropos» – der tägliche Podcast – Die grosse Bio-Verwirrung Mit den beiden Agrarinitiativen würde die Schweizer Landwirtschaft völlig umgekrempelt. Biobäuerinnen und -bauern sind uneins, Konsumentinnen und Konsumenten sind verwirrt. Philipp Loser

Bio oder nicht bio? Die beiden Agrarinitiativen stellen auch Fragen an die Konsumgewohnheiten der Schweizerinnen und Schweizer. Foto: Keystone

Gäbe es bei einem Ja zu den beiden Agrarinitiativen am 13. Juni mehr oder weniger Bioprodukte in Schweizer Läden? Würden sie eher teurer oder eher günstiger? Warum ist Biosuisse für die Trinkwasserinitiative und gegen die Pestizidinitiative? Kann man heute schon sagen, wie die Schweizer Landwirtschaft bei einem Ja zu den Vorlagen in zehn Jahren aussehen würde?

Die Abstimmung vom 13. Juni über die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative stellt Konsumentinnen und Konsumenten vor einige Probleme. Was lässt sich heute schon gesichert über die Folgen der Initiativen sagen – und was nicht? Das beantwortet Nik Walter, Teamleiter im Ressort Wissen, im Podcast «Apropos».

Fehler gefunden?Jetzt melden.