Podcast «Politbüro» – Die grosse Abstimmungsvorschau Noch unentschlossen oder nicht informiert vor den fünf Abstimmungen am 13. Juni? Das Politbüro schafft Abhilfe!

Die Schweiz hat einen ziemlich intensiven Abstimmungskampf hinter sich. Foto: Keystone

Der nächste Abstimmungssonntag ist reich befrachtet, die Themen sind komplex. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden gleich über fünf nationale Vorlagen: das CO₂-Gesetz, die beiden Agrarinitiativen, das Anti-Terror-Gesetz und das Referendum zum Covid-Gesetz.

Um was geht es bei den einzelnen Vorlagen? Wer ist dafür, und wer ist dagegen? Wie läuft der Abstimmungskampf? Wie wird er wohl ausgehen, und was wird die Entscheidung für die Zukunft der Schweiz bedeuten? Diese Fragen klären wir in einer Spezialsendung des Politbüros, des Politik-Podcasts von Tamedia. Mit Philipp Loser diskutieren Raphaela Birrer und Markus Häfliger.

