Kohle in Indien und China – Die grösste Klimasünderin feiert ein Comeback Kein anderer Rohstoff schadet dem Klima so stark wie Kohle. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine und der Hitze in Indien ist sie gefragt wie nie. Davon profitiert auch eine Schweizer Firma. Jorgos Brouzos

Viele Schwellenländer setzen angesichts ihres wachsenden Energiebedarfs auf billige Kohle: Arbeiter entladen einen Lastwagen in Mumbai, Indien. Foto: Dhiraj Singh (Bloomberg, Getty Images)

Die dramatische Hitzewelle in Indien sorgt für eine schnelle Reaktion der Politik: Das Land steigert die Kohleproduktion auf ein neues Rekordniveau. So soll die Stromversorgung der Klimaanlagen sichergestellt werden, für die auf dem indischen Subkontinent derzeit besonders viel Energie verbraucht wird. Das Energieministerium hat die Bundesstaaten zudem dazu aufgefordert, vermehrt Kohle zu importieren. So sollen alle Kraftwerke bald die Höchstmenge an Strom produzieren können.