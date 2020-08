Wechsel im Seniorenzentrum in Kirchberg – Die grösste Herausforderung kam zum Schluss Kurz vor seiner Pensionierung kam die Pandemie. Als Leiter des Seniorenzentrums Emme hatte Ernst Christen in den vergangenen Monaten eine schwierige Zeit. Doch erhielt er auch das grösste Geschenk. Regina Schneeberger

Ernst Christen wurde nach dreissig Jahren als Leiter des Seniorenzentrums Emme pensioniert. Foto: Beat Mathys

Während dreier Jahrzehnte hat Ernst Christen das Seniorenzentrum Emme in Kirchberg geleitet. Eine Zeit, die nebst viel Schönem auch einige schwierige Aufgaben mit sich brachte. Eine Krise wie in den vergangenen sechs Monaten habe er aber in all den Jahren nie erlebt, sagt der 65-Jährige. Die Pandemie war gerade in Altersheimen eine grosse Herausforderung. Einerseits wegen des für die Risikogruppe lebensbedrohlichen Coronavirus. Andererseits aufgrund der sozialen Isolation.