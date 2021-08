Erste Frau auf dem Matterhorn – Die Grande Dame der grossen Berge Sie war eine britische Aristokratin und entdeckte das Bergsteigen wegen ihrer Krankheit. Geschichte schrieb Lucy Walker aber vor 150 Jahren in der Schweiz. Pia Andrée Wertheimer

Lucy Walker (hintere Reihe) und ihr regelmässiger Bergführer Melchior Anderegg (hinten rechts) bestiegen zusammen mit Lucys Vater, Frank Walker, das Matterhorn. Foto: Archiv Keystone

Man schrieb den 22. Juli 1871, als ein historisches Telegramm das «Journal de Genève» erreichte: «Die Britin Lucy Walker ist die erste Frau, die den Gipfel des Matterhorns erreicht hat», stand darin. Was aber nicht zu lesen war: Die Aristokratin aus Liverpool hatte ihr Abenteuer zwar in einem ausladenden Rock angetreten – so wie es sich für eine Dame ihres Standes ziemte. Ausser Sichtweite der ohnehin kritischen Gesellschaft entledigte sie sich des hinderlichen Kleidungsstücks und marschierte in den Hosen weiter, die sie darunter versteckt hatte. Den Rock soll die 35-Jährige kurzerhand hinter einem Felsen entsorgt haben. So jedenfalls ist es in den Überlieferungen nachzulesen, während die Alpinistin dies zeitlebens dementierte.