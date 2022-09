Swiss Cheese Award – Die Goldmedaille geht an die Lenk Bei den diesjährigen Swiss Cheese Awards holte sich der Lenker Landwirt Niklaus Walker mit seinem Alpkäse die Goldmedaille.

Oberländer Triumph im Wallis: An den diesjährigen Swiss Cheese Awards in Le Chable wurde Niklaus Walker für seinen Berner Alpkäse mit der Goldmedaille in der entsprechenden Kategorie ausgezeichnet. Dies geht aus einer Medienmitteilung von Casalp, der Sortenorganisation Berner Alp- und Hobelkäse AOP, hervor. Zusammen mit seinen Eltern führt der Landwirt neben dem Talbetrieb an der Lenk den Alpbetrieb Haslerberg Walig (Hasler Wallegg) und im Winter die Hasler-Bar.

Niklaus Walker holt Gold in der Kategorie Berner Alp- und Hobelkäse AOP. Foto: PD

An der Meisterschaft, die vom 22. bis 25. September stattfand, wurden zwei weitere Oberländer Betriebe ausgezeichnet: Dominik Matti aus Gstaad (Hobelkäse 2020) und Vreni und Werner Bühler-Blum in Erlenbach (Hobelkäse 2019).

An der Schweizer Käsemeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, werden rund 900 Käsespezialitäten präsentiert, die in 32 Kategorien gegeneinander antreten. Eine internationale Jury prämiert die besten Käse jeder Kategorie. Aus allen Gewinnerkäsen wird zusätzlich der Swiss Champion als bester Käse 2022 gekürt.

Die Jury bilden 150 Fachleute aus der Käsebranche und der Gastronomie sowie Medienschaffende und Konsumentinnen und Konsumenten. Die Jury arbeitet im Namen und im Auftrag von Fromarte, dem Dachverband der Schweizer Käsespezialisten.

PD

