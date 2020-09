Ausstellung Robert Frank in Winterthur – Die gnadenlose Ehrlichkeit des Blicks Der legendäre Band «The Americans» machte den Zürcher Fotografen weltberühmt. Geübt hat er sein unbestechliches Auge in der Schweiz, etwa an der Hundwiler Landsgemeinde. Guido Kalberer

Diese Fotografie machte Robert Frank an der Landsgemeinde Hundwil 1949. Foto: Andrea Frank Foundation; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Diese Bilder treffen einen mitten ins Gesicht. Immer noch. In der Fotostiftung Schweiz, wo die weltweit erste Retrospektive seit dem Tod Robert Franks 2019 stattfindet, gibt es kein Ausweichen vor der Ehrlichkeit dieser Aufnahmen. Man begreift augenblicklich, warum der Schweizer Fotograf als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gilt.

Der amerikanische Kunstkritiker Peter Schjeldal schrieb einmal, dass Franks Bilder so wirken, als ob man eine Leica «in die Wirklichkeit reingeworfen hätte», als ob diese Momentaufnahmen gänzlich ohne menschliches Zutun entstanden seien und eine Wahrheit höherer Ordnung abbilden würden. Dabei schaut Frank nicht einmal unter die Oberflächen der Welten, die er abbildet. Er psychologisiert nicht, er erklärt nicht. Er zeigt, was er sieht. Und man ist erschüttert.

«Trolley – New Orleans» heisst diese Fotografie aus dem Jahr 1955. Foto: Andrea Frank Foundation; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Neun Monate lang war Robert Frank 1955 in den USA unterwegs. In einem Neunzehnhundertfünfziger-Ford, den ihm Peggy Guggenheim geschenkt hatte, legte er einen fast zwanzigtausend Kilometer langen Weg durch mehr als dreissig Staaten zurück. Er brachte Zigtausend Aufnahmen von dieser Reise nach Hause, eine Überfülle an Material, die er in einem lang andauernden Prozess nach und nach auf die 83 Bilder reduzierte, die als Fotobuch «The Americans» Geschichte schreiben sollten. Was ihm vorschwebte, war, diese bestimmte Zivilisation festzuhalten, die sich in Amerika entwickelt hat und die sich von dort aus in die Welt ausbreitete.

Eine Zivilisation, von der er bereits kurz nach der Ankunft im Land der Verheissungen enttäuscht war, wie Martin Gasser, der Kurator der Ausstellung in der Fotostiftung und langjähriger Kenner von Franks Werk, weiss. «Frank kam nach Amerika, weil er es für das Land der Freiheit hielt, und hat schnell festgestellt, dass es den meisten Menschen dort nicht um die Freiheit, sondern ums Geldverdienen ging.» Es war eine produktive Desillusionierung – gerade sie hat wohl den Fotografen in seiner Neigung bestärkt, Brüche und dunkle Ecken zu dokumentieren.

Zarte Schönheiten

Die als Buch herausgebrachte Serie «The Americans» wurde 1959 erstmals in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, sie veränderte den Lauf der Fotografie im zwanzigsten Jahrhundert. Frank zeigte ein Volk, das von Rassismus geplagt, von seinen Politikern schlecht bedient und von einer sich rasch ausbreitenden Konsumkultur betäubt wurde. Doch er fand auch neue, zarte Schönheit in bisher übersehenen Ecken des grossen Kontinents. Ein selbstvergessen tanzendes Paar, eine schwarze Nanny mit einem allzu bleichen Baby am Arm, oder ein von Lebenslust strotzendes Latino-Pärchen auf dem Motorrad erzählten von einem Ort, dessen Energie am lebendigsten dort pulsierte, wo die wohlsituierten Bürger gar nicht erst hinschauten.

Zur ersten amerikanischen Ausgabe schrieb Jack Kerouac das Vorwort. Dank seinem 1957 erschienenen «On the Road» war er bereits berühmt als Autor, ein Star der Beat-Generation. In ihren Memoiren erinnert sich Joyce Johnson, damalige Geliebte Kerouacs, an die erste Begegnung der beiden Künstler im Vorzimmer von Viking Press, des hippen Verlagshauses. Frank, ungekämmt, schäbig gekleidet, mit schwerem Schweizer Akzent, und der gut aussehende, smarte Bad Boy Kerouac: Sie fanden einander auf Anhieb sympathisch. Kerouacs Text jedoch, das zeigt die Zeitperspektive unnachgiebig, fällt in seiner Sentimentalität meilenweit hinter die frappierende Unmittelbarkeit von Franks Bildern zurück.

«In Amerika dachte man damals», sagt Kurator Martin Gasser, «dieser Robert Frank sei plötzlich vom Himmel gefallen.» Nicht alle fanden seinen Stil so gut wie die Beatniks. Im Gegenteil, nach der Veröffentlichung der «Americans» schlug dem schonungslosen Beobachter eine regelrechte Hasswelle entgegen. «Er zeigte eine Seite Amerikas, in der man sich damals nicht wiedererkannt hat», sagt Gasser. Was im Getöse um den Ruhm und die Bedeutung der amerikanischen Serie unterging: Franks Augen («you got eyes», bescheinigte ihm Kerouac in der Einführung) gab es schon vor seiner Amerikareise, wie das selten ausgestellte Frühwerk jetzt in Winterthur vorführt.

Ein Foto von Robert Frank eines Pärchen in einem Autoscooter in Paris, 1952 . Foto: Andrea Frank Foundation; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Bilder aus der Schweiz, aus London, Paris, Malaga, die meisten im Besitz der Fotostiftung, ergänzt um die Leihgaben des Fotomuseums, zeigen erstaunliche Parallelen. In den unveröffentlicht gebliebenen Vorläufern des Meisterwerks «The Americans» sind sogar die Motive schon da, die Frank später in Amerika wieder suchen und finden wird – Männer mit Zylindern, ein Blasorchester, Menschen, die aus den Fenstern schauen, der Blick auf die Hinterköpfe. Prozessionen im katholischen Spanien weisen schon auf die patriotischen Paraden der Amerikaner voraus. Schräge Einstellungen, angeschnittene Figuren und Unschärfen, Merkmale seines revolutionären Stils, finden sich ebenfalls schon hier. Die Aufnahmen wirken weniger modern als die aus den USA, vielleicht weil der Kleiderstil und die Ästhetik des Nachkriegseuropas damals noch hausbacken waren.

Frank und der Buchdruck Infos einblenden Der Fotograf Robert Frank, aufgenommen am 12. Mai 1995 in Zürich an der Medienkonferenz zur Ausstellung seiner Bilder im Kunsthaus. Foto: Walter Bieri (Keystone) Es ist kein Zufall, dass Robert Franks berühmtestes Werk «The Americans» in Form eines Buches die Welt eroberte. Der Fotograf sah sein Werk von Anfang an gern in Buchform und machte nur für sich selbst Fotobuch-Maquetten, die er manchmal auch verschenkte, etwa seiner Mutter oder der zukünftigen Frau Mary. Als Frank aber mit dem Zürcher Verleger Walter Keller zusammenkam, begann eine professionelle Zusammenarbeit, die zu einer Serie von Büchern führte, die nicht nur für Kellers Scalo-Verlag wichtig waren, sondern auch für die in Göttingen angesiedelte Druckerei sowie Verlagsanstalt von Gerhard Steidl. Als Scalo 2004 Konkurs anmelden musste, führte Steidl die Zusammenarbeit mit dem Künstler weiter, der es sich nie nehmen liess, den Druckprozess persönlich zu überwachen. Bis zu Franks Tod entstand so ein Konvolut von 32 Publikationen: Es sind Reprints von alten Klassikern, Neuauflagen von Franks filmischem Werk auf DVD und eine ganze Reihe von neuen Büchern, in welchen Frank sein enigmatisches Spätwerk unterbrachte: atmosphärische, beinahe inhaltslose Bilder mit in krakeliger Schrift angebrachten poetischen Wortfetzen. Dieses «Robert Frank Project» mit Steidl wird nun in der Fotostiftung als eine Begleitausstellung sichtbar, und der mittlerweile selbst legendäre Verleger Gerhard Steidl hält am kommenden Sonntag um 11.30 Uhr einen Vortrag zum Thema: «Bücher machen mit Robert Frank». (eh)



Aber da gibt es etwa ein Bild in der Reportage über die Hundwiler Landsgemeinde im Appenzell Ausserrhoden, das ebenso umwerfend ehrlich, ja fast nackt, ohne jede Absicht zur Beschönigung daherkommt wie die späteren Aufnahmen aus Elizabethville oder Cleveland. Der Fotograf richtet hier sein Objektiv nicht ins Zentrum des Geschehens, wo die direkte Demokratie ihren Lauf nimmt, sondern zeigt die abstimmenden Männer von hinten. Ein Mädchen mit überdimensionierter Schmuckschleife auf dem Kopf lehnt sich gegen die Fensterbrüstung, ihr Gesichtsausdruck ist der einer tiefen Selbstvergessenheit, jeder Verstellung oder Koketterie bar. Der Mund halb offen, der Blick bis zur Ausdruckslosigkeit dumpf, die abstehenden Ohren unverdeckt, bildet dieses uncharmante, aber umso authentischere Kind das Zentrum eines seltsamen Tableaus, in dem die chaotisch angeordneten Antlitze der Menschen im Fenster das hier nicht sichtbare, und dennoch präsente, stramm strukturierte politische Geschehen draussen konterkarieren.

Robert Franks Laufbahn als Fotograf kommt nach «The Americans» zum Stillstand, er wendet sich von der Fotografie ab und dem Film zu, so als ob er sich vom bewegten Bild erhoffte, worin ihn das stehende immer wieder enttäuscht hat: die Wahrheit zu zeigen und nichts als das. Seine Bilder – und das ist das Erstaunliche – scheinen aber ihr eigenständiges Leben weiterzuführen. «Es ist eigenartig, wie beunruhigend die 65 Jahre alten Bilder immer noch wirken», sagt der Direktor der Fotostiftung, Peter Pfrunder, «sie nehmen angesichts jeder neuen politischen Lage eine neue Aktualität an.» Wie etwa jetzt, im Kontext der anstehenden US-Wahlen und den sozialen Unruhen. Man denkt sofort an das Titelbild des berühmten Buches, in dem die Fenster eines Trolleybus aus New Orleans wie zufällig die bestehende Hackordnung denunzieren: weisse Männer vorne, dann weisse Frauen, Kinder, schwarze Männer und schwarze Frauen am Schluss.

Aufnahme Robert Franks aus den frühen 50er-Jahren in New York. Foto: Andrea Frank Foundation; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York; Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Zu den vielen Geheimnissen, welche die Person und das Werk Robert Franks umgeben, gehört auch sein wiederholt geäussertes Postulat, nach innen zu schauen, um das Äussere wahrzunehmen. Höchste Subjektivität als ein Weg zur möglichst grossen Objektivität mag zunächst paradox klingen, doch sie scheint sich in Robert Franks Bildern als ein Werkzeug der Erkenntnis zu bewähren. «Gerade heute wird diese Forderung verständlich», sagt Pfrunder. In einer Zeit, in der Fake und Original ununterscheidbar geworden sind, könne uns nur die Hinwendung zu den Werten, die in uns selbst, tief drin verankert sind, vor einer noch grösseren Verunsicherung retten.

Robert Frank Memories, Fotostiftung Schweiz in Winterthur, 12.9.–10.1.