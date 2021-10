Vor den Wahlen in Langnau – Die GLP will mehr Langsamkeit – aber nur im Verkehr Sichere Schulwege sind der Partei ein grosses Anliegen. Sie fordert aber auch eine Verwaltung, die dank Digitalisierung effizient arbeitet. Susanne Graf

Es stört die GLP seit Jahren, dass die Schulkinder aus der Zürchermatte nicht um die viel befahrene Burgdorfstrasse umhinkommen. Foto: Raphael Moser

Vor acht Jahren betrat die GLP die Langnauer Politbühne: 2013 trat sie erstmals zu den Gemeindewahlen an, begnügte sich damals aber mit einer Kandidatur für das Parlament. Bereits vor vier Jahren versuchte sie, auch im Gemeinderat einen Sitz zu ergattern. Gelungen ist es nicht.

Aber die Partei, die in der Legislative mit drei Personen vertreten ist, will es erneut wissen. Diesmal schickt sie nicht zwei, sondern drei Kandidaten ins Rennen: den Parlamentarier Michael Moser sowie Andreas Müller und Till Brand. Für ihr Ziel, in der Exekutive Einzug zu halten, ist die GLP eine Listenverbindung eingegangen mit der SP.