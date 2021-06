Frau Gössi, am Dienstag sind in der FDP-Fraktion wegen des Abbruchs der Verhandlungen zum Rahmenabkommens offenbar die Fetzen geflogen. Was ist passiert?

Es flogen nicht die Fetzen, wir diskutierten. Und zwar darüber, ob das Parlament über den Abbruch der Verhandlungen befinden sollte oder nicht. Die Fraktion hat aber klar bestätigt, dass die Aussenpolitik in der Kompetenz des Bundesrats liegt. Einen Nichtabschluss von Verhandlungen dem Parlament vorzulegen, würde absolut keinen Sinn machen.