Schwingerkönig Kilian Wenger – Die Gesundheit zwingt ihn zu Kompromissen, aber etwas macht ihm Mut Diskushernien und Abnützungen plagen den 33-Jährigen. Er setzt auf Therapien, passt sogar seinen Schwingstil an – und muss bald eine wichtige Frage beantworten. Marco Oppliger

Quo vadis, Kilian Wenger? Nach dem Unspunnen-Schwinget will der Diemtigtaler entscheiden, ob er weiter schwingt. Foto: Markus Grunder

Was einer erreicht hat, wird manchmal erst durch den Blick anderer klar. Fabian Staudenmann und Adrian Walther sind die «Golden Boys» der Berner Schwinger, sie bringen sehr vieles mit, um in diesem Sport sehr weit zu kommen. Und wenn beide über ihre Anfänge sprechen, dann fällt eher früher als später ein Name: Kilian Wenger.