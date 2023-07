Diebstahl in Lauperswil – Die gestohlenen Schilder sind zurück Am Mittwochmorgen waren sie wieder, wo sie hingehören: Die Reit- und Fahrverbotsschilder wurden zurückgebracht.

Pferde dürfen nicht auf die Neumattbrücke in Lauperswil. Foto: pd

War es Frust? War Alkohol im Spiel? Oder war es schlicht Gedankenlosigkeit? Was auch immer sie angetrieben hat: Die unbekannte Täterschaft hatte ein Einsehen. Am Mittwochmorgen waren drei gestohlene Verkehrsschilder – zwei Reit- und ein Fahrverbot – wieder da. Sie wurden bei der Neumattbrücke in Lauperswil abgelegt, dort, wo sie übers Wochenende verschwunden waren. «Der Wegmeister hat sie bereits wieder angebracht», sagt Gemeindeschreiber Jürg Sterchi.

Die Neumattbrücke über die Emme ist alles andere als stabil. Nach einer ersten technischen Einschätzung erliess die Gemeinde vor anderthalb Monaten ein Fahrverbot. Als dann die Materialprüfung ergab, dass es sogar bei einem Pferd samt Reiterin oder Reiter kritisch werden kann, kam das Reitverbot dazu.

Wie es mit der Brücke weitergeht, ist momentan noch nicht bekannt. Gemeindepräsident Christian Baumann sagte am Dienstag, ihm wäre es am liebsten, sie würde abgebrochen und neu gebaut. Doch so einfach ist es nicht, das 1914 erstellte Bauwerk steht unter Denkmalschutz.

we/skk

