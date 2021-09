Ausstellungsmacher aus Trubschachen – Die Geschichtenerzähler vom Permakultur-Hof Die Agentur Hof 3 macht Szenografie. Neuester Streich ist die Ausstellung im Schweizerischen Agrarmuseum. Eine Riesenkiste. Doch wer steckt eigentlich dahinter? Benjamin Lauener

Tom und Regula Turtschi von der Multimedia-Agentur Hof 3 auf einem elektrischen Dumper aus China, das sie auf ihrem Permakultur-Betrieb nutzen. Foto: Christian Pfander

Wer im Emmental den Namen Hof 3 hört, denkt zuerst an Open-Air-Kino. Kein Wunder: Vor 24 Jahren gehörte Trubschachen zu den ersten Orten der Schweiz, an denen es ein Open-Air-Kino gab. Mitten in der Hofstatt zwischen den Apfelbäumen waren die Leinwand und 400 Polstersessel aufgebaut.

Damit war aber 2020 Schluss. Pünktlich vor, aber nicht wegen Corona hängten die Organisatoren das Open-Air-Kino an den Nagel. Denn die Hof 3 GmbH ist eigentlich eine Szenografie-Agentur. Und im letzten Jahr hatte sie wegen eines Auftrags alle Hände voll zu tun: Die Agentur gestaltete die Hauptausstellung im Schweizerischen Agrarmuseum in Alberswil.