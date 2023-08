Schafft es in die Zeitung, weil sein Besitzer verpeilt war: Mein Schlüsselbund. Foto: Franziska Rothenbühler

Montag: Und weg ist er. Doch eigentlich kann das gar nicht sein. Vor dem Fussballtraining habe ich meinen Schlüsselbund noch gehabt, ihn wie jedes Mal achtlos aufs Bänkli geworfen. Und spätestens als die zwei Dutzend jungen Männer die Plätze um mich herum besetzen, habe ich den Schlüssel eh vergessen. Was sollte schon passieren?

Aus der Garderobe habe ich ihn bestimmt nicht genommen. Wozu auch? Er muss also nach dem Training noch irgendwo im Raum sein. Doch auch als der Letzte seine Duschsachen verstaut hat und die Kabine wieder leer ist, bleibt der Schlüssel unauffindbar. «Naja, wird schon», denke ich mir, klingle meine Mitbewohnerin aus der Wohnung und begehre Einlass.

Dienstag: Über Nacht habe ich mich zu beschimpfen begonnen. Wie konnte ich nur so kopflos sein? Am Vormittag bin ich der Selbstbeschimpfung unterdessen überdrüssig und weite sie auf mein Umfeld aus – meine Mitmenschen leiden. Während die innere Unruhe an mir nagt, reise ich durch den Kanton, beschaffe mir die wichtigsten Ersatzschlüssel. Ich habe wieder Zugang zu Heim und Herd. Unterdessen sind Teamkollegen und Vereinsfunktionäre über meinen Verlust informiert, die Suche läuft.

Meine Gefühle seien, so die Wissenschaft, völlig normal: Wenn man nicht mehr fähig ist, die eigenen Standards aufrechtzuerhalten, das Selbstbild angekratzt sei, gipfle das oft in Enttäuschung und Wut. Beides schiebt der Mensch gerne auf andere ab.

Mittwoch: Das Leben ist gut. Die beiden nötigsten Schlüssel habe ich wieder. Und wozu brauche ich die anderen überhaupt noch? Ein Gefühl der Freiheit ergreift mich, immerhin konnte ich in den letzten 48 Stunden so einiges an Verantwortung abgeben. Mir wird bewusst, dass jeder meiner sechs Schlüssel für ein anderes Feld meines Lebens steht, auf dem ich mit Verantwortung befrachtet bin – aber eben auch mit Vertrauen beschenkt. Deswegen appelliere ich am Abend im nächsten Training ans Team: «Giele, a däm Bung si Schlüssle, wenn i bi dene ds Schloss muess ersetze, de wirds finanziell die nächschte Jahr ender äng. Bitte lueged nomau i öii Täschene.»

Donnerstag: Der Frohsinn hält an. Die wissenschaftliche Erklärung: Dieser Akklimatisationszustand sei typisch, die Psyche des Menschen habe kein Interesse an einer ewigen Sinnkrise. Vergleichbar – wenn auch deutlich dramatischer – sei das etwa beim Verlust des Arbeitsplatzes oder dem Ende einer Beziehung. Auch dort würde bei vielen irgendwann Ruhe einkehren.

Am Nachmittag habe ich frei und muss sowieso auf den Fussballplatz. Der Gemeindearbeiter mäht den Rasen, und ich bäume mich ein letztes Mal gegen mein Schicksal auf. Neben sämtlichen Garderoben untersuche ich auch die Schuhwaschanlage und – mit absurd anmutendem Optimismus – das Exterieur des Vereinsheims. Nichts zu finden und trotzdem nichts zu klagen.

Freitag & Samstag: Wochenende, Schlüssel egal, will nirgendwohin, wo mir der Zugang versperrt ist.

Sonntag: 17.19 Uhr: Whatsapp. «Gruess vo xxx. Tue nä bi dir i Briefchaschte.» Der Schlüssel sei in ein nie benütztes Seitenfach der Sporttasche gerutscht, schreibt der Fussballkollege. Stimmt. Ich vermisse ja meinen Schlüsselbund. Fast vergessen. Und dennoch: Gutes Gefühl. Und doch ein komisches Gefühl. Wie kann die Erleichterung derart gross sein, wenn die Sorge gar nicht mehr da war? Fred Mast, Professor für Psychologie an der Universität Bern, der in diesem Text bisher als «die Wissenschaft» auftrat, erklärt: «Der Verlust, den Sie bereits verarbeitet hatten, war mit dem Wiederfinden des Schlüssels annulliert.» Das sei eine ziemliche Ausnahmesituation, denn die meisten Verluste liessen sich nicht rückgängig machen.

Ich gehe nach Hause. Erfreut schliesse ich die Haustür auf. Mit meinem Schlüssel.

Epilog: Am Samstag – der Schlüssel war verschollen und doch vergessen – habe ich meine sackteure Sensolar-Sonnencreme im Hirzenfeld in Münchenbuchsee verloren. Nicht in der Badi, sondern auf dem Fussballplatz. Doch eigentlich kann das gar nicht sein. Ich weiss noch, wie ich sie auf die Trainerbank gestellt hatte.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Benjamin Lauener schreibt über den Wilden Westen zwischen Gantrisch und Seeland – und manchmal über Bärlauch oder Kirchenorgeln. Böse Zungen behaupten, er sei bezüglich Rösti ein richtiger Anfänger. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.