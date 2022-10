Rekrutenschule wird wieder beliebter – «Feindliche Stellungen Keine Hindernisse, nur Lerngelegenheiten: Sehen die Jungen die RS wieder als Lebensschule? Und welchen Einfluss hat der Ukraine-Krieg? Wir haben in der Kompanie Charlie nachgefragt. Nina Fargahi

Rekruten beim Zähneputzen während einer Schlussübung in der Aufklärer-RS. Foto: Christian Pfander

Allein, aber in Gemeinschaft. Irgendwo in der Stille der Natur. Viele junge Soldaten können wieder mehr mit der Rekrutenschule (RS) anfangen als noch vor einigen Jahren. Warum? Hat das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Oder mit der Generation Y?