Tagestipp: Kira Muratowa – Die Generation des sowjetischen Tauwetter-Kinos Die Regisseurin Kira Muratowa erhielt mehrmals Drehverbote – nun zeigt das Lichtspiel ihr Meisterwerk «Kurze Begegnungen».

Der Film «Kurze Begegnungen» dauert 90 Minuten. Foto: zvg

Eine filmische Entdeckungsreise rund um den Globus, fernab von klassischer angelsächsischer Kost – das ist das Ziel der Reihe Fokus Weltkino von Kino Rex und Lichtspiel Bern. An der Reihe ist nun die Regisseurin Kira Muratowa (1934 bis 2018), eine der wenigen Frauen in der Generation des sowjetischen Tauwetter-Kinos. Obwohl sie keine politischen Anspielungen machte, wurde ihr Schaffen mehrmals durch Drehverbote unterbrochen. Erst mit der Perestroika begann eine äusserst produktive Schaffensphase. Ihr erstes Meisterwerk schuf Muratowa 1967 mit «Kurze Begegnungen» – dieser Film wird nun im Lichtspiel und per Live-Stream gespielt, vorher hält Tatjana Simeunović, Dozentin an der Universität Basel, eine kurze Vorlesung. (jek)

