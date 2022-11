Berner SP-Frauen mit Format – Die Generation «Brunner-Effekt» will in den Bundesrat Bundesratsanwärterin Evi Allemann steht für eine starke SP-Frauengeneration. Sie wurde nach dem ersten Frauenstreik politisch sozialisiert. Bernhard Ott

Evi Allemann, Ursula Wyss und Nadine Masshardt während der Kampagne von Ursula Wyss für die Ständeratswahlen 2011. Foto: Iris Andermatt

Die SP-Frauen stehen bei den Bundesratswahlen im Fokus. Dabei waren mit Flavia Wasserfallen (43) und Evi Allemann (44) gleich zwei prominente Namen aus der Berner SP im Gespräch. Flavia Wasserfallen nahm sich bereits wieder aus dem Rennen, weil sie Ständerätin werden möchte. Evi Allemann indes hat intakte Wahlchancen. Würde sie am 7. Dezember in den Bundesrat gewählt, wäre Nationalrätin Nadine Masshardt (38) eine valable Kandidatin für den frei werdenden Sitz in der Berner Regierung.