Billie Eilish sagt Sorry – Die Gen-Z-Ikone benahm sich mit 13 einmal daneben Ohne Entschuldigung gibt es keine Vergebung, auch nicht für geringfügige Jugendsünden. Billie Eilish weiss, wie es geht.

Billie Eilish im Februar 2020, als das Image noch stimmte. Foto: Epa

Jetzt hat es Billie Eilish erwischt. Die 19-jährige kalifornische Singer-Songwriterin musste sich entschuldigen, wortweich und auf den Knien ihres Herzens. Für eine kleine Lipsync-Performance, die sie im Alter von 13 oder 14 Jahren – so genau weiss sie es selbst nicht mehr – hinlegte und die nun jemand namens Lena aus dem Netz gefischt und auf Tiktok gepostet hat. Der Song, den Eilish seinerzeit mitmurmelte, enthielt eine rassistische Beleidigung: einen Begriff, der Asiatinnen und Asiaten abwertet.

«Ich formte mit den Lippen ein Wort, von dem ich damals nicht wusste, dass es ein abschätziger Ausdruck ist, der gegen Mitglieder der asiatischen Gemeinde verwendet wird. Ich bin erschüttert und beschämt und möchte kotzen», schreibt die Sängerin in ihrer Instagram-Story.

Diese Rundum-Entschuldigung ergänzt sie noch mit der Bekräftigung: Auch wenn sie nicht gewusst habe, was sie tue, entschuldige nichts die Tatsache, dass es Schmerzen zugefügt habe; und «das tut mir leid».

Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel so eine Entschuldigung wert ist.

Dann geht sie auf weitere Passagen im Video ein, die Userin Lena dazugeschnitten hat: Dort plappert Eilish in einem Stummelenglisch-Kauderwelsch, das – in dieser Zusammenstellung – von vielen als Parodie auf asiatische Menschen, die nur mit Mühe und Akzent Englisch sprechen können, interpretiert wurde.

Die Gen-Z-Ikone wehrt sich gegen diese Deutung: Es handle sich in keiner Weise um eine Nachahmung irgendwelcher Sprachen, Akzente oder Kulturen, sondern sei eine Art Babytalk oder Sprachspielerei, die ihr von Kindheit an Spass gemacht habe. Seit jeher kämpfe sie für «Inklusion, Güte, Toleranz, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung»: «Ich höre euch, und ich liebe euch.»

Billie Eilishs Entschuldigungspost auf Instagram. Screenshot: Instagram

Nach dieser umfassenden Mitteilung war auch Lena besänftigt: Zum Glück habe Eilish sich – endlich – dazu geäussert; sie sei froh.

Wieder zeigt sich, dass es selbst für einen Superstar der Authentizität und der Wokeness keinen anderen Weg gibt, als beim grossen Ablasshandel im Netz mitzutun, wenn etwas aus alten Zeiten auftaucht, das am Image kratzt. In einer Welt, in welcher der kleine Mann, die kleine Frau sonst nicht viel zu melden hat, kann irgendeine Lena mit irgendeinem Filmclip aus Teenagerjahren ein ganzes Musikimperium zum Wanken bringen.

Man kann der 19-Jährigen keineswegs mangelnde Standhaftigkeit oder plumpe Political Correctness vorwerfen.

Angesichts dieser Dampfwalzen-Dynamik und der damit einhergehenden Entschuldigungsinflation stellt sich natürlich die Frage, wie viel so eine Entschuldigung dann wert ist. Und ist sie überhaupt das richtige Format, wenn es um «Jugendsünden» geht? Lädt sie zudem nicht zur generellen Treibjagd auf die frühen Fehltritte heutiger Promis ein? Befeuert sie am Ende nicht die Sucht danach, auch als Niemand im Internet ums Verrecken seinen grossen Auftritt zu erleben, koste es, wen es wolle?

Billie Eilish veröffentlicht Ende Monat ihr zweites Album. Foto: Instagram

Andererseits: Keine Entschuldigung wäre wohl auch das falsche Signal. Gerade in den USA sind anti-asiatische Attacken, der Hass auf asiatisch aussehende Mitbürger seit der Pandemie ein besonders sensibles Thema; Trump nahm Corona öfters als «Kung Flu» (Kung-Influenza) aufs Korn, um auf den Ursprung des Virus zu verweisen.

Zudem kann man der 19-Jährigen keineswegs mangelnde Standhaftigkeit oder plumpe Political Correctness vorwerfen. Erst im Mai musste Billie Eilish einen Shitstorm über sich ergehen lassen: Für ein «Vogue»-Cover hatte sie sich in neuem Style ablichten lassen. Die junge Frau, die in ihren Oversize-Kleidern und mit ihren bunten Zauselhaaren bis dato als Galionsfigur gegen die Sexualisierung und Kommerzialisierung des weiblichen Körpers gegolten hatte, zeigte sich Monroe-mässig blondiert und in sexy Unterwäsche.

Der Aufschrei folgte prompt. Man warf ihr Käuflichkeit, die Aufgabe ihrer Werte vor. Sie hielt mit Verve dagegen: Eine erwachsene Frau könne selbst über ihren Look entscheiden, das sei ein Zeichen von Empowerment. «Deinen Körper und deine Haut zu zeigen – oder nicht – sollte keinen Respekt von dir wegnehmen», sagte sie in einem Interview. Das nimmt man ihr ebenso ab wie die Entschuldigung.

