Leserreaktionen – «Die Gemeinden richten mit der grossen Kelle an» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Köniz und seinem Finanzproblem.

Die Gemeinde Köniz ist auf höhere Steuereinnahmen angewiesen. Foto: Stefan Anderegg

Zur Steuererhöhung in Köniz

Es ist immer das gleiche Spiel, das sich in regelmässigen Abständen wiederholt: Die Gemeinden richten mit der grossen Kelle an, die Bewohnerinnen und Bewohner sollen mit Steuererhöhungen für Fehlplanungen geradestehen. Nur das Geld ausgeben, das man hat, wäre möglicherweise auch ein Ansatz gegen die Klimaerwärmung und für die Nachhaltigkeit. Fritz Leuenberger, Schliern

Zu «Hat EWB Wasserversprochen, das es gar nicht gibt?»

Ich finde den geschilderten Ablauf höchst problematisch dargestellt und man kommt vordergründig zu Schluss, dass die Wärmepumpe qualitativ nicht genügt. Dabei handelt es sich hier zweifellos um ein rein geologisches und hydrologisches Problem. Eigentlich ist für die ausreichende Kapazität von Grundwasser der Hydrologe zuständig. Damit werden nun Wärmepumpen, die mehrheitlich über andere Wärmequellen verfügen, schlechtgemacht. Ganz unvernünftig finde ich, dass heute bei der EWB über Erdgas statt beispielsweise über Tief-Wärmesonden gesprochen wird. Werner Aebischer, Münchringen

Zu «Erste Älpler geben auf»

Hunderte Schafe wurden wegen dem Wolf von ihren Weideplätzen oberhalb von Klosters abgezogen. Die Wolfspopulation zerstört die Existenz von Familien. Die Schafhirten sehen keine Möglichkeit mehr, unter diesen Umständen die Alp zu bewirtschaften. Dazu kommen finanzielle Einbussen. Wollen wir das? Die Befürwortenden des Wolfs könnten während der Alpsömmerung der Schafe ihre Freizeit dazu nutzen, um sieben Tage in der Woche im 24-Stunden-Betrieb, bei jedem Wind und Wetter, freiwillig und kostenlos Wache zu halten. Sie könnten an den Weidezäunen patrouillieren, um bei Gefahr mit einer Trillerpfeife Alarm zu schlagen und so den Wolf zu vertreiben. Das wäre noch eine Möglichkeit, das Fiasko zu beenden. Wollen wir, dass unsere Grosseltern, Eltern und Lehrer den Kindern das Märchen «Der Wolf und die sieben Geisslein» weitererzählen oder müssen Titel und Inhalt schon bald umbenannt werden in «Das Schaf und die sieben Wölfe»? Das wäre abstrus. Hans Arni, Burgdorf

Zu «EU anerkennt Covid-Zertifikat»

Freude herrscht – die EU anerkenne das Schweizer Covid-Zertifikat, verkünden Medien und Amtsstellen. Während sich Brüssels Bürokraten noch etwas zieren, reisten Herr und Frau Schweizer damit bereits seit Tagen problemlos in ihre EU-Wunschdestinationen von Griechenland bis Spanien. Wenn es um das Portemonnaie geht, treten selbst politische Machtspielchen in den Hintergrund. Die reisefreudigen Schweizer Touristinnen und Touristen sind nicht nur dank ihrer Kaufkraft gefragt, sie gehören auch zahlenmässig zur Spitze. Es ist anzunehmen, dass Staaten mit vielen Schweizer Reisenden entsprechenden Druck machen und sich das Geschäft nicht vermiesen lassen. Die Lehre daraus ist, dass das Gewicht der wirtschaftlichen Realität wie im Verhältnis zur EU oft unterschätzt wird und wir keinen Grund haben, vor «unverschämten» Forderungen zu kuschen. Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «Parteiversammlung der Berner SVP wirft Fragen auf»

Was interessiert uns das Corona-Gstürm? Was interessieren uns die Leute links und rechts? Wir sind die SVP! Mittendrin der zuständige Regierungsrat Pierre Alain Schnegg. Er hat keinen Mut, seine Schäflein zu ermahnen oder den Saal provokativ zu verlassen. Er will ja schliesslich wiedergewählt werden. Nur zu hoffen, dass sich alle Betroffen, die Pflegenden und die Ärzteschaft bei den nächsten Wahlen an dieses Paradebeispiel erinnern. Urs Haldimann, Riggisberg

Zu «‹Ich weiss nicht, ob das mein letzter Auftritt in Wimbledon war›»

Roger Federer sollte seine aktive Karriere sofort beenden, sich auf 2022 konzentrieren und nächstes Jahr auf eine Farewell-Tour gehen – überall dorthin, wo er gespielt hat. Dort trägt er jeweils Exhibitions gegen jene Grössen aus, die mit ihm in den letzten 20 Jahren das Racket gekreuzt haben. Es wären Einnahmen zugunsten seiner Stiftung. Thomas Bornhauser, Wohlen

Zum Preisanstieg für Gemüse wegen dem Junihagel

Nach den starken Gewittern mit Hagel sind grosse Ernteeinbussen zu erwarten. Wir sollten unsere Bauern unterstützen, die Ökologie und Vielfalt berücksichtigen, auch wenn die Preise steigen. Auch wenn der Bund Ausfälle bezahlt, ist die harte Arbeit vernichtet und der Frust verständlich. Die Bauern lieben ihre Scholle, sind verwurzelt und verfolgen das jeweilige Spriessen und Wachsen mit Freude. Ursula Fivian, Thun

Fehler gefunden?Jetzt melden.