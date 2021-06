GV Fahrni korrigiert Fehler – Die Gemeinde spricht Kredit im Nachgang Der Souverän hat einen Kredit für die Gebäudeanalyse des Schulhauses bewilligt. Nur: Die Arbeiten sind zum Grossteil bereits ausgeführt. Stefan Kammermann

Die Gemeinde will das Schulhaus sanieren. Für eine Gebäudeanalyse hat der Souverän nachträglich einen Kredit von 100'000 Franken bewilligt. Foto: PD

«Uns ist ein Missgeschick unterlaufen, ich muss mich in aller Form entschuldigen», sagte Gemeindepräsident Stephan Althaus am Montagabend. An der Gemeindeversammlung in Fahrni war das Traktandum Gebäudeanalyse Schulhaus an der Reihe. Der Gemeinderat beantragte, für diese Analyse einen Kredit von 100’000 Franken zu bewilligen. Nur: Das Geld ist schon ausgegeben.

«Es war eine Verkettung verschiedener Umstände», betonte der Gemeindepräsident. Doch was war geschehen? Wie Althaus weiter ausführte, hatte der Gemeinderat bereits im Herbst 2019 in eigener Kompetenz für die Gebäudeanalyse 49’500 Franken gesprochen und einige Arbeiten ausführen lassen. Weil es dabei zu Fehlbuchungen kam, ging der Rat davon aus, dass dieser Kredit noch nicht ausgeschöpft war, und gab weitere Arbeiten in Auftrag.