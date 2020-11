Hochwasserschutz in Steffisburg – Die Gemeinde nimmt die Zulg an die Kandare Nach jahrelangen Planungsarbeiten ist das Projekt «Hochwasserschutz und Längsvernetzung Zulg» ausführungsreif. Die Steffisburger Stimmberechtigten werden am 7. März über einen Bruttokredit von fast 14 Millionen Franken entscheiden, sofern der Grosse Gemeinderat die Vorlage genehmigt. UPDATE FOLGT

Riesige Wassermassen führte die Zulg bei Steffisburg im August 2007, hier bei der Müllerschwelle. Foto: BOM

2009 wurde die Gefahrenkarte für die Gemeinde Steffisburg ausgearbeitet. Diese zeigt, wo die von der Zulg ausgehenden Hochwassergefahrengebiete liegen. «Was in der Gefahrenkarte in der Theorie aufgezeigt wird, hat sich bei den Hochwasserereignissen in den Jahren 2012 und 2015 bestätigt», schreibt die Gemeinde in ihrer aktuellen Medienmitteilung.

Bei beiden Ereignissen wurde das Gebiet Zelg/Höchhusweg überschwemmt, und es entstanden grössere Sachschäden. Verschiedene Bereiche in diesem Gebiet liegen in der roten Gefahrenzone, was einem Bauverbot auf den betroffenen Parzellen gleichkommt. Nach der Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen können die Gefahrenkarte überarbeitet und die Gefahrenbereiche eliminiert werden.

Bereits 2004 liess die Gemeinde Steffisburg eine Vorstudie zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der ökologischen Längsvernetzung an der Zulg ausarbeiten. 2013 wurde die Studie überarbeitet und vertieft. Auf dieser Basis wurde Mitte März 2014 der Entscheid gefällt, das nun vorliegende Bauprojekt auszuarbeiten.

Müllerschwelle absenken

Zwischen Gummsteg und Müllerschwelle ist das Hochwasserrisiko im Siedlungsgebiet am grössten. Um dieses aufzuheben, wird die Müllerschwelle um rund zwei Meter abgesenkt und die Gerinnesohle auf einer Länge von rund 550 Metern angepasst. Dadurch wird das Längsgefälle auf 1,3 Prozent erhöht und neben dem Hochwasserschutz auch der natürliche Kiestransport sichergestellt.

«Die Hochwasser in den Jahren 2012 und 2015 haben eindrücklich aufgezeigt, dass neben den eigentlichen Wassermengen insbesondere das Holzgeschiebe ein grosses Gefahrenpotenzial birgt», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Genauere Untersuchungen haben ergeben, dass ein Holzrechen grosse Wirkung hat. Aus diesem Grund wurde 2016 das Projekt um dieses Element erweitert. Die Anlage wird im Gebiet Zulgboden entstehen und soll das Schwemmholz zurückhalten, bevor es ins Siedlungsgebiet gelangt und insbesondere bei Brücken zu Verstopfungen, sogenannten Verklausungen, führen könnte.

Auf dem Abschnitt Müllerschwelle bis Dorfbrücke besteht in Fliessrichtung links, im Bereich des Werkhofes und der Gemeindeverwaltung, ein erhebliches Hochwasserrisiko. Das rechte Ufer liegt hier deutlich höher. Die notwendige Ufererhöhung beträgt fast zwei Meter. Technisch ist dies nur mit einem Damm oder einer Mauer machbar.

Gebiet ist hoch verletzlich

Der grosse und auch finanziell aufwendige Eingriff auf diesem Abschnitt wird mit der ausserordentlich hohen Verletzlichkeit des Gebietes begründet. Hier befinden sich die Gemeindeverwaltung mit Parkhaus, Gemeindearchiv, Informatikzentrale und Zivilschutzanlage im Untergeschoss, der Werkhof und die Feuerwehr.

Im Abschnitt Dorfbrücke bis Eisenbahnbrücke unterhalb der Bernstrasse ist die Gerinnekapazität genügend. Auf diesem Abschnitt wird heute die Fischwanderung durch etliche Sperren verschiedener Höhe verunmöglicht. Diese Schwellen müssen im Rahmen der Bauarbeiten teilweise rückgebaut und angepasst werden.

Die Beschickung des Mühlebachs mit Wasser wird gemäss Projekt mit einer Schneckenpumpe sichergestellt. Der über 300 Jahre alte Gewerbekanal wird heute noch zum Betrieb der «Saagi am Mülibach» genutzt. Der Kanal ist ein wichtiger Teil des Ortsbildes, aber auch der Geschichte von Steffisburg. «Steffisburg ohne Mühlebach ist schon aus kulturhistorischer Sicht undenkbar», betont der Gemeinderat. Die Beschickung des Mühlebachs mit Zulgwasser muss daher auch in Zukunft zwingend sichergestellt werden.

Nun kann gebaut werden

Die voraussichtlichen Baukosten für das gesamte Projekt belaufen sich auf 13,85 Millionen Franken. Davon betreffen 11,4 Millionen die Hochwasserschutzmassnahmen und 2,45 Millionen Franken die ökologische Längsvernetzung. Marcel Schenk, Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt, sagt zum Projekt: «Mit diesen grossen Investitionen können in Zukunft bei Hochwasserereignissen Menschen verschont und Sachschäden vermieden werden. Die Aufhebung der roten Zonen wird Landeigentümern ermöglichen, die Flächen endlich baulich nutzen zu können.»

Das Projekt wird von Kanton und Bund subventioniert. Die zu erwartenden Beiträge betragen fast 10 Millionen Franken. Der Gemeinde Steffisburg verbleiben somit Nettokosten von 3,85 Millionen Franken. Das Stimmvolk muss aber aus finanztechnischen Gründen einen Bruttokredit über die volle Summe von knapp 14 Millionen Franken bewilligen.

Mit den Bauarbeiten soll unter Vorbehalt der Bewilligung der erforderlichen finanziellen Mittel von Gemeinde, Kanton und Bund im Winter 2021/2022 gestartet werden. Sie dauern voraussichtlich bis 2025.





