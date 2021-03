Mobilität in Melchnau – Die Gemeinde ist jetzt Autovermieterin Zusammen mit einer einheimischen Garage bietet die Kommune neuerdings ein Elektrofahrzeug an. Melchnau will damit ein ökologisches Vorbild sein. Tobias Granwehr

Sie freuen sich über das neue Angebot in Melchnau: Gemeinderätin Regula Heimberg, Gemeindeschreiber Martin Heiniger, Garagist Thierry Küffer und Matthias Roth als Mitglied der Arbeitsgruppe (v. l.). Foto: PD/Patrik Baumann

Melchnau fördert die Elektromobilität. Diese Meldung ist insofern keine grosse Überraschung, da die Gemeinde seit etwa drei Jahren das Label Energiestadt trägt. Als solche legt sie unter anderem Wert auf eine umwelt- und benutzerfreundliche Mobilität.

Überraschend ist aber, dass Melchnau seit kurzem ein Elektroauto vermietet – gehört so etwas doch nicht zu den Kernaufgaben einer Kommune. Für Gemeinderätin Regula Heimberg (SP) ist das aber gar nicht so abwegig: «Als ‹Energiestadt› sind wir auch verpflichtet, uns in diesem Bereich zu engagieren. Wir wollen der Bevölkerung die E-Mobilität ermöglichen.» Heimberg ist in der Exekutive für das Ressort Versorgungswesen zuständig.