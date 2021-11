Gemeindeversammlung Fahrni – Die Gemeinde investiert in das Schulhaus Die Zulgtaler Gemeinde Fahrni kann das in die Jahre gekommene Dorfschulhaus sanieren. Der Souverän bewilligte einen Kredit in der Höhe von 1,8 Millionen Franken. Stefan Kammermann

Das Schulhaus in Fahrni kann saniert werden. Der Souverän bewilligte einen Kredit von 1,8 Millionen Franken. Foto: Stefan Kammermann

«Es geht darum, unseren Schulstandort zu erhalten», sagte Gemeindepräsident Stephan Althaus am Montagabend. An der Gemeindeversammlung in Fahrni leitete er damit das Traktandum Schulhaussanierung ein. Rund zweieinhalb Jahre hatte der Gemeinderat das Vorhaben vorbereitet, geplant und abgeklärt und für rund 100’000 Franken eine Gebäudeanalyse der Schulliegenschaften durchgeführt.

Wie Vizepräsidentin Petra Hebeisen ausführte, hat sich der Gemeinderat aufgrund dessen für eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Dorfschulhauses entschieden und verzichtet vorerst auf eine Frischzellenkur der Turnhalle. Insgesamt 1,8 Millionen Franken will der Rat dafür investieren.