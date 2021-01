Politikum in Köniz – Die Gemeinde holt Aldi ins Zentrum In der alten Coop-Baracke mitten in Köniz eröffnet Aldi im Frühling eine Filiale. Das könnte die alten Debatten ums Rappentöri neu befeuern. Stephan Künzi

Im Swisscom-Shop herrscht Betrieb, nebenan ists dunkel – allerdings nicht mehr für lange: In die leeren Räume der alten Coop-Baracke wird Aldi einziehen. Foto: Christian Pfander

Bitte keinen deutschen Discounter!

Eindringlich hallen die Appelle der Kritiker nach, die im Vorfeld der Abstimmung zum Rappentöri laut geworden waren. Hier, mitten in Köniz und in unmittelbarer Nachbarschaft der Einkaufszentren um Coop und Migros, will die Gemeinde eine verdichtete Wohn- und Geschäftsüberbauung realisieren. Als die Stimmenden im Frühling 2017 ein erstes Mal über die beiden Neubauten befinden sollten, regten sich all jene, denen so viel Stadt im trotz allem noch recht dörflich geprägten Könizer Zentrum ein Dorn im Auge war.

Noch mehr zu reden gab, dass bis 4000 Quadratmeter Ladenfläche entstehen und davon 1000 Quadratmeter für Lebensmittel und weitere Alltagsartikel reserviert werden sollten. Das bringe dem ohnehin schon arg belasteten Dorfkern doch nur noch mehr Verkehr, hiess es.