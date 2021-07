Landschaften im Kanton Bern – Die Gemeinde der begrenzten Möglichkeiten Anita Bucher und Hans Künzi zogen für ihre Karriere aus Guggisberg weg. Trotzdem kehren sie immer wieder dorthin zurück. Sie erzählen, was sie mit dem Voralpengebiet verbindet. Pia Scheidegger

Hans Künzi und Anita Bucher vor dem Schulhaus (rechts), in dem sie zusammen die Unterstufe besuchten. Foto: Christian Pfander

Wenn man von Schwarzenburg nach Guggisberg hinauffährt, wird die Aussicht mit jedem Kilometer besser und die Strasse mit jedem Kilometer verlassener. Gleich beim Dorfeingang oben auf 1100 Meter über Meer liegt das Restaurant und Hotel Sternen. Von hier aus sieht man das Gantrischgebiet, den Jura, den Neuenburgersee. Oder wie es Anita Bucher sagt: «Gefühlt die halbe Schweiz.» Obwohl die gebürtige Guggisbergerin daraufhin lacht, wird schnell klar: Dieser Ort bedeutet ihr viel.

Im Sternen trifft die 45-Jährige ihren um ein Jahr älteren Schulkameraden Hans Künzi. Eigentlich kennen sich die beiden nicht so gut. Sie besuchten in Guggisberg zusammen die Unterstufe, dann gingen sie getrennte Wege. Heute wohnen sie nicht mehr hier. Anita Bucher und Hans Künzi sind in Guggisberg aufgewachsen und dann weggezogen für ihre Ausbildung und später den Beruf. Denn der Preis der schönen, dünn besiedelten Landschaft ist die Abgeschiedenheit. Sie kann sowohl Neuzuzüger abschrecken als auch Einheimische forttreiben. Die Möglichkeiten in einem so abgelegenen Gebiet sind begrenzt. Trotzdem ist Anita Bucher jede Woche, Hans Künzi sicher jede zweite Woche «hier oben», wie sie ihre Heimat immer wieder nennen. Zu viel Abstand zu Guggisberg vertragen sie dann doch nicht.