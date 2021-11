So wichtig ist die Nationalmannschaft – Die Geldkuh entzückt die Massen und füllt die Kassen Die Erfolge an WM und EM ermöglichen es dem Schweizer Verband, die Ausbildung auf hohem Niveau zu betreiben und künftige Siege vorzubereiten. Thomas Schifferle

Ausgelassen auch an einem kalten Novemberabend: Die Spieler feiern die Qualifikation für die WM 2022.

Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

«Geld ist ein Knüller», sangen schon Pink Floyd, «schnapp dir das Geld mit beiden Händen und mach einen Stapel draus.»

Wenn die Nationalmannschaft spielt, geht es immer um ganz viele Emotionen und grosse Quoten. Am Montagabend schauten 921’000 Personen zu, als sie sich mit dem 4:0 gegen Bulgarien die WM-Teilnahme sicherte. Das war nicht gleich so viel wie im Sommer an der EM beim Triumph gegen Frankreich, da waren es im Durchschnitt 1,4 Millionen. Und doch bringt auch der Wert vom Montag zum Ausdruck, von welchem Interesse die nationale Auswahl ist.