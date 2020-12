Restaurant im Hallenbad – Die Gelbe Ente ist in Not Die Markthallen Burgdorf AG hat den Pachtvertrag für das Restaurant im Hallenbad gekündigt. Ob der Gastbetrieb nach dem Lockdown wieder eröffnet wird, ist noch nicht entschieden. Susanna Fricke-Michel

Das Restaurant Zur Gelben Ente ist im Eingangsbereich des Hallenbads Burgdorf untergebracht. Foto: Thomas Peter





Die Vögel zwitschern es seit einiger Zeit von den Dächern: Die Gelbe Ente sei den Bach hinuntergegangen und werde nach dem jetzigen Lockdown nicht mehr eröffnet. Walter Baumann, Präsident des

Verwaltungsrates der Markthalle Burgdorf AG, präzisiert: «Das Restaurant im Hallenbad ist nicht am

Ende. Wir haben aber den Pachtvertrag mit der Hallenbad AG per Ende Juni 2021 gekündigt.» Ob und in

welcher Form das Restaurant Zur Gelben Ente nach dem jetzigen Stillstand wieder betrieben werde, sei noch offen.

Die Pandemie habe dem Unternehmen schwer zugesetzt, dies sei aber nicht der einzige Grund, weshalb sich der Verwaltungsrat zu diesem Schritt gezwungen gesehen habe, so Baumann. Dank der Terrasse respektive dem schönen Wetter sei das Restaurant im vergangenen Sommer zwar beliebt gewesen. Der Innenbereich locke aber kaum Gäste an, die nicht das Hallenbad oder eine Physiotherapie besuchten.