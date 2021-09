Wohnungsmarkt im Oberaargau – Die Geister sind vertrieben Ein Atlas des Bundes zeigt es: Die leeren Wohnungen im Oberaargau füllen sich. Einzig in Thunstetten-Bützberg herrscht Status quo. Warum das dem Gemeindepräsidenten keine Sorgen bereitet. Jürg Rettenmund

Keine Geistersiedlung mehr: Die Überbauung Dreilinden an der Weststrasse in Langenthal. Foto: Marcel Bieri

Die Geister haben die beiden Mehrfamilienhäuser beim Parkhotel an der Weststrasse in Langenthal verlassen. Menschen sind an ihrer Stelle in die Wohnungen eingezogen. Nur an zwei der insgesamt 38 Briefkästen stehen keine Namen. Vor drei Jahren war das noch anders: Da berichteten nationale Medien von einer Geistersiedlung im Zentrum des Oberaargaus.

Die Überbauung Dreilinden stand damit für ein Phänomen, das die Situation auf dem Immobilienmarkt ungemütlich machte: die wachsenden Leerstände. Im konkreten Fall waren 29 der 38 Wohnungen leer – eine Leerwohnungsziffer von 76 Prozent. Und dies in einer Siedlung, die eigentlich seit einem Jahr bezugsbereit war.