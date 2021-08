Börsengang der Turnschuhfirma On – Die geheime Klausel von Roger Federer Der Tennisstar könnte noch mehr On-Aktien erhalten – dank einem versteckten Vertragsdetail. Der Börsengang macht ihn rund 100 Millionen reicher. Jorgos Brouzos

Werbe-Ikone und Geldgeber: Roger Federer ist ein wichtiger Investor bei On. Foto: Diane Deschenaux

Auch langjährige Begleiter hatten keine Ahnung: Die Geschäftszahlen des Schweizer Sportschuhherstellers On waren bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Das hat sich vor wenigen Tagen geändert. Die Firma musste in ihrem Börsenantrag erstmals einen Einblick gewähren. Darin zeigt sich, dass der Hersteller der hippen Turnschuhe zwar rasant wächst, aber eben auch noch kaum Gewinne schreibt.

Ein Geheimnis bleibt auch danach bestehen: Wie stark ist Tennisstar Roger Federer tatsächlich bei On engagiert? «Seit 2019 sind wir stolz darauf, Roger Federer nicht nur als Investor, sondern auch als Freund und Partner zu bezeichnen, der viele Tage mit uns im On Lab verbringt, um an seiner Sneaker-Franchise und seinem Tennis-Wettkampfschuh zu arbeiten», heisst es dazu in den Börsenunterlagen.