Überschwemmungen in Italien – Die Gefahr ist nicht gebannt Mehrere Tote gab es bisher bei den Überschwemmungen in Italien. Die Hoffnung, das Wetter könnte umschlagen, hat sich nicht erfüllt. Es wird in den nächsten Tagen starker Regen erwartet. Marc Beise, Rimini

Von den Regenfällen überflutet: Eine Strasse ausserhalb der Stadt Ravenna wird zu einem Fluss. Fotos: Pasquale Bove (Keystone/19. Mai 2023)

Trübe Tage mit Regen kommen an der Küste vor, sogar in Italien an der Adria, obwohl doch die Menschen dorthin fahren, um in der Sonne schwelgen zu können. Auch eine Serie verregneter Tage ist so ungewöhnlich nicht - aber das hier ist diesmal so anders, dass es wehtut.