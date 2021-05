Storchenpaar in Langenthal – Die Gefahr für die Tiere ist behoben Die Störche im Dennli haben für ihren Nestbau ein Abdeckvlies benutzt. Dies hätte gefährlich enden können. Der Unrat ist nun entfernt worden.

Nach erfolgtem Einsatz mit dem entfernten Unrat: von links Karin Liechti, Urs Schmitz, Samuel Burri und Ueli Marti. Foto: Hanspeter Bühler

Das Storchenpaar, das im Februar erneut seinen Horst auf dem Antennenmast im Langenthaler Dennli-Quartier bezogen hat, war bei der Wahl seines Nistmaterials wohl etwas unvorsichtig: Neben all den Ästen und Zweigen brachte es nämlich zusammen mit anderem Plastikunrat auch ein grösseres Stück Abdeckvlies auf den Horst. Dieses verhängte sich im Geäst und flatterte je nach Windsituation mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Für das etwa zweieinhalb Wochen alte Jungtier, das sich zurzeit auf dem Horst befindet und von seinen Eltern beschützt und gefüttert wird, wie auch für die Altvögel war das nicht ungefährlich. Dies wegen einer möglichen Verwicklung und Verletzung, wie der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz Langenthal mitteilt.