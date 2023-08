«Grand Eiger» auf Leinwand – Die Geburtsstunde der Gebirgsmalerei Aus der Liebe eines Westschweizer Malers für das Berner Oberland entstand vor 200 Jahren ein Gemälde, welches als Auftakt zur eigentlichen Schweizer Hochgebirgsmalerei gilt. Hans Heimann

Vor 200 Jahren malte der welsche Künstler Maximilien de Meuron auf der Wengernalp den Eiger mitsamt Umgebung. Das Gemälde gilt als erste Schweizer Darstellung einer hochalpinen Landschaft. Foto: PD

Eigentlich wäre der 1785 im Schloss in Corcelles-près-Concise geborene Maximilien de Meuron für den diplomatischen Dienst vorgesehen. Als Sohn eines Gutsverwalters studiert er anfangs Rechtswissenschaft in Berlin, widmet sich jedoch ab 1808 der Landschaftsmalerei. Seine künstlerische Ausbildung setzt der Waadtländer in Italien fort, reist nach Paris, lässt sich dort von der französischen Barockmalerei beeinflussen und kehrt um 1816 wieder in die Schweiz zurück.