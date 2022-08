YB trifft nun auf Anderlecht – Die Geburt eines neuen Traumduos? Dank einem 3:0 im Rückspiel gegen KuPS muss YB noch eine Hürde überstehen, um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren. Fabian Sangines

Mögen sich gut: Cédric Itten (links) und Jean-Pierre Nsame (rechts). Foto: Claudio De Capitani (freshfocus)

Welches dieser Tore soll jetzt als Beispiel hinhalten? Wohl am ehesten das 1:0, dieser hübsche Angriff über Changa Miguel Chaiwa, Vincent Sierro, Jean-Pierre Nsame, Cédric Itten und wieder Nsame, alles direkt, ­gekrönt von Nsames perfektem Abschluss. Ein Angriff wie aus einem Guss, spielerisch leicht, fast wie im Training. Ein gutes Bild für diese 3. Qualifikationsrunde gegen KuPS, ohne respektlos gegenüber dem finnischen Underdog zu sein. Aber dass YB für die Skandinavier eine Nummer zu gross ist, wurde bereits im Hinspiel (2:0) deutlich.

Vielleicht erlaubt sich ­Raphael Wicky deshalb den Luxus, im Vergleich zum Ligaspiel gegen den FC Basel mächtig durchzurotieren. Gleich auf sieben Positionen stellt er um, unter anderem kommen Ersatzgoalie ­Anthony Racioppi, Abwehrtalent Aurele Amenda, der 18-jährige Sambier Chaiwa und Alexandre Jankewitz von Beginn an zum Zug. Insbesondere Chaiwa und Amenda rechtfertigen ihre Wahl eindrücklich, Chaiwa steht am Ursprung des frühen Führungstreffers durch Nsame (3.) und spult auch sonst ein sehenswertes Pensum auf der rechten Aussenlinie ab. Und Amenda, dieser 19-jährige 1,94-Meter-Hüne mit überraschend feinem Fuss aus dem eigenen Nachwuchs, zeigt sich nicht nur als äusserst mühsamer und hartnäckiger Gegenspieler, sondern ist auch in der Spielauslösung ein echter ­Gewinn fürs Berner Spiel.

Immerhin ein wenig Zauber der Gäste

Amendas feiner Diagonalpass auf Jordan Lefort ist es auch, der das 2:0 für die Young Boys einleitet. Er ist ein schöner Einstieg in den zweiten ansehnlichen Angriff des Abends, Sierro und Donat Rrudhani vergnügen sich mit einem Doppelpass, dann der Pass auf Itten, der legt wieder zurück auf Sierro, der trifft humorlos in die entfernte Ecke. Es läuft in dieser Europacup-Qualifikation besonders flüssig.

Dabei ist es nicht so, dass die Finnen nicht Fussball spielen könnten, im Gegenteil. Die Gäste versuchen es immer wieder mutig mit gepflegten Spielaufbau, dank ihrem Brasilianer ­Bispo haben sie sogar ein paar spektakuläre Momente. Zuerst mit einem Fallrückzieher nach einem Eckball, später versucht er auf ziemlich freche Art, mit einem Schuss von hinter der Mittellinie den weit vor seinem Tor stehenden Racioppi zu überlisten. Grundsätzlich gelingt das, Racioppi ist sichtlich überrascht, nur landet der Ball ein paar ­Meter neben dem Tor.

Und so bleibt es dabei, dass es vor allem ein angenehmer Sommerabend ganz nach Berner Gusto ist, Jankewitz findet sogar noch Zeit und Musse findet, einen Gegenspieler in der eigenen Platzhälfte mittels eleganter Zidane-Drehung aussteigen zu lassen, ganz zur Freude der 14’059 YB-Fans im Wankdorf.

Nsame und Itten verstehen sich

Einer, der die Aktion aus unmittelbarer Nähe beobachten kann, ist Fabian Lustenberger, für den Captain ist es die perfekte Gelegenheit, nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback zu geben. Und das noch auf der Sechser-Position – ganz wie früher.

Lustenberger sieht auch, wie gut das neue Duo im Angriff der Young Boys harmoniert. Am Mittwoch nannte Nsame gegenüber dieser Zeitung Sturmpartner Itten als Beispiel für die Harmonie im Team, wie die beiden sich gefunden hätten. Zwei Gleichgesinnte, beide sollen sie zwar Tore schiessen, in erster ­Linie aber wollen sie fürs Team arbeiten. Ausserdem sprechen sie während und nach dem Training viel zusammen, um auf dem Platz eine gemeinsame Verbindung aufzubauen, die Laufwege besser zu koordinieren, so erzählt es zumindest Wicky nach der Partie gegen KuPS.

Wie gut die beiden sich verstehen, demonstriert Nsame mit seinem Torjubel in der 57. Minute, kurz nachdem er von Itten perfekt in Szene gesetzt wird, sich dafür auf seine Weise mit einem unhaltbaren Flachschuss zum 3:0 bedankt. Das Lachen im Gesicht und die Jubel-Geste mit gestreckten Zeigefingern in Richtung Itten zeigen, dass der Kameruner ganz genau weiss, bei wem er sich für seinen Doppelpack bedanken muss. Nicht auszuschliessen, dass die Berner Fans noch viel Freude an dieser Kombination aus eigentlich ähnlichen Spielertypen haben werden. Vielleicht schon in einer Woche, dann gastiert zum Playoff-Hinspiel mit Anderlecht eine mutmasslich deutlich höhere Hürde im Wankdorf.

